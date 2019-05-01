Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Мариуполе взорвался жилой дом

01.05.2019 13:29
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Мариуполе взорвался жилой дом

Сегодня, 1 мая в 07.50 на ул. Кренкеля в Центральном районе Мариуполя в частном доме произошел взрыв бытового газа.
Об этом 0629 сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Донецкой области.
В результате взрыва пострадали два человека - 79-летний мужчина и 80-летняя женщина. Хозяин дома был госпитализирован, а его супруга отказалась от госпитализации.
В результате взрыва пристройка к дому разрушена полностью, повреждены перегородки комнат дома.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
От Главного управления ГСЧС привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники.



Теги: Донбасс, Мариуполь, дом, взрыв, газ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх