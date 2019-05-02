Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы

02.05.2019 07:33

На территории временно оккупированного российскими наемниками Докучаевска пьянка террористов «ДНР» закончилась для них плачевно. Перебрав спиртного, боевики начали палить из огнестрельного оружия друг по другу. В итоге «бриагада-200» пополнилась новыми телами из числа боевиков. Как удалось выяснить корреспондентам replyua.net, известный блогер под ником Necro Mancer сообщил, что был убит наемник по кличке Север.



Таким образом, отслеживающий сообщения о военных действиях в зоне Операции объединенных сил на Донбассе блогер рассказал, что двадцатитрехлетний террорист «ДНР» Сергей Тереник, которого называли Севером, в минувший понедельник, 29 апреля простился с жизнью. Такую информацию также подтвердили и сами сепары в своих интернет-СМИ.



Согласно мнению блогера, террорист Север был не бойцами Вооруженных сил Украины ликвидирован, а своими пособниками. Это случилось в Докучаевске. Источник отметил: «Напрочь пьяные «повстанцы» начали стрелять друг в друга. Прямо в городе. Есть «двухсотые». Сам же Север родом из оккупированной Горловки. Он числится в базе «Миротворца». Напоследок отметим, что волонтеры располагают данными о том, что боевик служил на территории «Донецкой народной республики» в составе этой НВФ пулеметчиком.