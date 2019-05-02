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«Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине
02.05.2019 21:00
На территории ОРЛО в результате подрыва на мине пострадал мужчина 1975 года рождения. Об этом рассказали в группе «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте.
По их данным, инцидент произошел вчера, 1 мая, недалеко от поселка Калиново, находящегося под контролем группировки «ЛНР». Сообщается, что на взрывном устройстве подорвался мужчина, которого посекло осколками, также он лишился левой ноги.
По информации сообщества, «косвенные обстоятельства» указывают на то, что пострадавший является членом «народной милиции ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, мина, ДНР, ЛНР
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