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Архив - Донецкая область

Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО

02.05.2019 11:12
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Пургин рассказал о серьезных проблемах с «паспортизацией» жителей ОРДЛО

Экс-«председатель народного совета ДНР» Андрей Пургин пожаловался на сложности с оформлением и получением российских паспортов населением ОРДЛО. Он выразил возмущение тем фактом, что получать паспорт РФ смогут только те, кто имеет так называемый «паспорт ДНР».

Пургин отметил, что именно такие условия озвучили главари «МВД ДНР», в то время, как в указе президента РФ Владимира Путина, никаких уточнений по поводу обязательного наличия «паспорта ДНР» нет. По мнению члена НВФ, это личная инициатива главаря ОРДО Дениса Пушилина.

Также, Пургин уточнил, что в «республике» очень сложно получить «паспорт», особенно тем, кто в свое время «стоял у ее истоков». Это, по его мнению, лишает многих возможности получить паспорт России.

Он выразил недовольство тем, что из нескольких миллионов жителей ОРДО, «паспорт ДНР» получили только чуть более 200 тысяч человек — часть молодежи, «госслужащие» и те, кто остро нуждался в «документе». Кроме того, Пургин считает, что невыполнение главарями ОРДО указа российского президента может привести к серьезным последствиям.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР, Пургин
 
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