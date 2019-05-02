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Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине
Не стало молодого украинского бойца
Виталий Драган, которому отказали в льготном лечении, скончался накануне.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин:
«Жаль парня, жаль. Вечная память Виталию Драгану. Соболезнования родным и близким», — отметил он.
Напомним, скандал с врачом киевского Института рака Анной Губаревой, которая отказала парню в льготном лечении разгорелся минувшим летом.
Онкобольного атошника отказались лечить в Национальном институте, сославшись на то, что он «стрелял в братский народ».
Бывшего спецназовца Виталия Драгана из Кропивницкого, участника АТО на Донбассе, лечили в Кировоградском областном онкодиспансере. Мужчина прошел восемь курсов химиотерапии, однако лечение оказалось неэффективным. Тогда больного направили в Национальный институт рака.
По словам Драгана, его приняла доктор Губарева. Но медик отказал в лечении, сославшись на боевое прошлое Виталия.
«Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня так, что даже в жар бросило от слов: «Никак тебе льгот, потому что ты братский народ убивал», — рассказал ветеран АТО.
Также Виталий отметил, что ему назвали сумму лечения – 200 тысяч грн.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, война, трагедия, АТО
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