Умер легендарный боец АТО, которого отказалась лечить врач-сепаратистка: трагедия в Украине

02.05.2019 12:20

Не стало молодого украинского бойца

Виталий Драган, которому отказали в льготном лечении, скончался накануне.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра оказания помощи участникам АТО Кировоградской ОГА Вадим Никитин:

«Жаль парня, жаль. Вечная память Виталию Драгану. Соболезнования родным и близким», — отметил он.

Напомним, скандал с врачом киевского Института рака Анной Губаревой, которая отказала парню в льготном лечении разгорелся минувшим летом.

Онкобольного атошника отказались лечить в Национальном институте, сославшись на то, что он «стрелял в братский народ».

Бывшего спецназовца Виталия Драгана из Кропивницкого, участника АТО на Донбассе, лечили в Кировоградском областном онкодиспансере. Мужчина прошел восемь курсов химиотерапии, однако лечение оказалось неэффективным. Тогда больного направили в Национальный институт рака.

По словам Драгана, его приняла доктор Губарева. Но медик отказал в лечении, сославшись на боевое прошлое Виталия.

«Попал к госпоже Губаревой Анне Александровне, кандидату медицинских наук, которая специализируется именно на таком лечении, что мне нужно. Встретила она меня так, что даже в жар бросило от слов: «Никак тебе льгот, потому что ты братский народ убивал», — рассказал ветеран АТО.

Также Виталий отметил, что ему назвали сумму лечения – 200 тысяч грн.

Источник: https://politeka.net