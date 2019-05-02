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В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»
Как сообщают местные СМТ так называемой республики «ДНР» во время мероприятий на площади Ленина в Донецке по случаю Дня труда 1 мая, произошла потасовка между коммунистами и «титушками», передает replyua.net.
Так, лидера «Коммунистической партии ДНР» Бориса Литвинова не пустили на сцену, в результате чего, началась драка.
«Когда митинг профсоюзов заканчивался и начался уже коммунистический митинг, несколько юношей в спортивной одежде взяли в кольцо Бориса Литвинова, не давая ему выступить перед товарищами. В результате произошла потасовка между коммунистами и молодчиками, которые вскоре отступили», — отмечается в сообщении. Через некоторое время сам Литвинов прокомментировал ситуацию, отметив, что в «ДНР» коммунистам запрещают организовывать митинги. «Но мы выскажемся! Нынешняя власть — не народная! Нынешняя власть — не то, за что мы стояли весной в 2014 году!» - возмутился он.
Теги: Донбасс, коммунисты, ДНР
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