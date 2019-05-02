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Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые
За прошедшие сутки боевики 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. 2 украинских военных получили ранения.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00, передает УП.
"Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 16 раз обстреляли позиции ОС: дважды из 120 и 82 мм минометов - возле населенного пункта Пески; трижды из 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка.
Восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельске, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино.
Трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны два раза: из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Южное; из стрелкового оружия - возле населенного пункта Станица Луганская.
По данным разведки Объединенных сил, 1 мая 5 оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.
"С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции ОС в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток": дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов - возле города Марьинка, из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов - вблизи населенного пункта Павлополь.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются", - говорится в отчете.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР
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