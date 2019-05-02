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Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко
Владимир Фесенко отметил, общаясь с журналистами Новости Украины – From-UA, что выдачу Россией своих паспортов жителям ОРДЛО Украина вполне может использовать в своих интересах. По словам политолога, это касается как предложения Москвы провести прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных республик, так и проведения местных выборов в Л/ДНР, сообщает replyua.net.
Виталий Фесенко считает, что выдача паспортов РФ жителям ОРДЛО указывает на невозможность решения проблемы Донбасса политическим путем. Вместе с тем, политолог убежден, что Украина вполне может использовать этот шаг Москвы в собственных интересах. Правда, для этого сперва нужно провести переговоры. В ходе переговорного процесса Киев получает сразу две сильные позиции.
Во-первых, Украина может смело отбросить настойчивые предложения РФ провести прямые переговоры с лидерами сепаратистов. Для этого достаточно поинтересоваться, паспорта какой страны у руководителей самопровозглашенных республик, силовых структур Л/ДНР, и так далее. Второе преимущество - проведение местных выборов. В ходе переговоров Киев обязательно должен ставить вопрос о национальной идентификации жителей ОРДЛО. Также жесткой должна быть и позиция Украины о невозможности участия в местных выборах на Донбассе лиц, имеющих паспорт РФ. Напомним, ранее Виктор Суслов заявил, что выдача паспортов РФ на Донбассе может быть подготовкой к возвращению оккупированных территорий в состав Украины.
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ДНР, ЛНР
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