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Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука
Паспорта РФ на неподконтрольной украинским властям части Донбасса, если и получат, то, в первую очередь, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) и представители местных «администраций», а мирным жителям неподконтрольных украинским властям территорий в ближайшее время российское гражданство не собираются давать.
Такое мнение выразил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью «Сегодня».
Тука поддерживает мнение, что такой паспортизацией жителей неподконтрольного Донбасса хотят разделить на «сорта»: «граждане первого сорта» – местные т.н. «чиновники и элиты», они будут иметь российский паспорт, «граждане второго сорта» – обычные местные жители, которым российское гражданство в ближайшей перспективе «не светит».
«Соглашаюсь с такой точкой зрения. Действительно, по имеющимся у меня данным, паспорта будут предоставляться так называемым "военнослужащим 1-2-го армейских корпусов", в дальнейшем планируется подключить местных чиновников, а гражданское население по остаточному принципу и в далекой перспективе», – сказал Тука.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, паспорт, ДНР, ЛНР
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