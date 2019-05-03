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Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»
Боевики «ДНР», их сторонники и даже простые жители временно оккупированных территорий активно обсуждают смену российского «куратора» временно оккупированных территорий Донбасса.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Сегодня стало известно о смене российских «кураторов» временно оккупированных территорий Донбасса. Теперь вместо Владислава Суркова куратором «ЛДНР» назначен бывший посол РФ в Беларуси Михаил Бабич.
Смену «смотрящего» обсуждают как боевики «ЛДНР» и их приспешники, так и простые жители временно оккупированных территорий. Боевики «ЛДНР» и их сторонники говорят о готовящихся «больших чистках» и том, что ставленники Суркова «пакуют чемоданы».
Простые жители временно оккупированных территорий воспринимают происходящее без особого энтузиазма, так как поняли, что ждать от оккупантов чего-либо хорошего не приходится:
«Как и ожидалось, куратором ЛДНР вместо Суркова назначен Михаил Бабич. Сейчас принимает дела. Сурчата лихорадочно пакуют чемоданы. В республиках ожидаются большие чистки. Дождались»,
«#Жучковский: Как и ожидалось, куратором Т12 вместо #Сурков'а назначен Михаил #Бабич. Грядут чистки (где-то на фоне звучит музыка #Вагнер'а)»
«Як думаєте, наскільки це відповідає дійсності?»,
«А смысл гадать? Скоро будет и так видно»,
«Жучковский радуется или печалится? не понятно же»,
«Суркоев-Дудай слился. Несите другого куратора»,
«Орки наперебой восторгаются тем, что куратором по дылынэрэ, вместо Суркова, назначен Бабич. Вот они действительно заигрались и не понимают что Украине абсолютно похуй Сурков или Бабич, Путин или Жириновский, казаки или спецназ ГРУ. Всё будет по…но и порубано».
Теги: Россия, Донбасс, посол, назначение, ДНР, ЛНР, боевики, Сурков, кураторы
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