- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
- "За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть07:23
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ проезжать в населенные пункты или перемещаться между ними.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 апреля 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка), двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «соображения безопасности СММ».
На блокпосте, расположенном на восточной окраине н. п. Александровское (быв. Розы Люксембург; неподконтрольный правительству, 90 км к юго-востоку от Донецка), двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, ссылаясь на «проведение учений с боевой стрельбой на полигоне поблизости». Находясь на блокпосте, наблюдатели слышали три очереди из крупнокалиберного пулемета с направления, где расположен полигон.
На блокпосте, расположенном к северу от н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя), четверо вооруженных членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде в южном направлении к н. п. Седово (неподконтрольный правительству, 106 км к югу от Донецка) и в западном направлении к н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя), ссылаясь на «проведение спецмероприятий в этом районе»».
Теги: Донбасс, запрет, проезд, учения, полигон, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики
- Боевики «ДНР» наблюдателям СММ ОБСЕ запрещают проезд
- Боевики «ЛДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ и обыскивают их авто
- Боевики «ДНР» на блокпосту возле Ясиноватой запретил проезд наблюдателям СММ ОБСЕ
- Боевики «ДНР» получили «приказы командования» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» не дают проезда наблюдателям СММ ОБСЕ
- Вооруженные боевики «ДНР» перегородили автомобилем дорогу наблюдателям СММ ОБСЕ
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Бойцы "Донбасса" на 1 км отбросили врага под Новозвановкой - "ЛНРовцы" в бою потеряли стратегические позиции07:53
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
- "За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть07:23
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»22:12
- Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты10:51
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- В Тбилиси камера наблюдения засняла живого динозавра (ВИДЕО)09:40
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Участников «Евровидения-2019» обязали сделать "национальный" анализ крови09:05
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города