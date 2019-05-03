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Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму

03.05.2019 21:22
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Члены НВФ «ЛНР» изъяли контрабандные сигареты из «ДНР» на рекордную сумму

Сотрудники «МГБ ЛНР» изъяли изготовленные в ОРДО контрабандные сигареты на 40 млн рублей. Об этом сообщает так называемое «МГБ ЛНР», пишет ДонПресс.
Отмечается, что контрабандные сигареты из «ДНР» продавали в Российской Федерации и частично на территории «ЛНР». При этом члены НВФ изъяли товар во время попытки транзита сигарет.
В ходе осмотра на складе нашли и изъяли 1 тыс. 679 коробок с сигаретами и 4 автомобиля. Общая сумма изъятого товара составила 40 млн рублей.



Теги: Донбасс, сигареты, контрабанда, ДНР, ЛНР
 
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