«Красивая, а толку теперь с нее никакого»: дончанин показал новые кадры «Донбасс Арены». ВИДЕО

03.05.2019 18:49

Житель неподконтрольного Украине Донецка Игорь Полтавец опубликовал на своем канале в Ютуб видео прогулки возле известного стадиона «Донбасс Арена».

По его словам, с начала боевых действий стадион стал основой Гуманитарного штаба Рината Ахметова, и там располагалась основная база раздачи гуманитарной помощи, передает donpress.com.

Также, он обратил внимание на то, что инсталляцию «FCSD» у входа в парк так и не вернули обратно. Напомним, «власти» города в апреле 2018 года демонтировали буквы без объяснения причин, пообещав вернуть их на место после «реконструкции», однако, этого так и не произошло.

Также, Полтавец показал пустые водоемы, где ранее плавали разные виды рыбок, парковую зону и территорию возле касс стадиона. Дончанин отметил:

«Ну, что я могу сказать о тебе, „Донбасс Арена“? Как и о Донецке. Красивая — ну, а толку-то теперь с нее — никакого, абсолютно. Стоит себе огромное здание. Пока стоит, пока не рушится. В плане отдыха — да, сюда можно прийти погулять, походить, посидеть на лавочке. Ну, а как объект, который строился для проведения международных матчей, стадион уже все… Я думаю, не скоро здесь заиграют какие-то известные команды и из других стран мира».