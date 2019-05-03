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На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены
За минувшие сутки, 2 мая, пророссийские боевики на Донбассе 15 раз обстреляли позиции ВСУ, применяя при этом запрещенное "Минском" вооружение.
Ранены трое украинских военнослужащих, сообщили в пресс-центре ООС.
"2 мая вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза – с применением запрещенных минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел огонь из 120 и 82 мм минометов вблизи Авдеевки, из 82 мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов стрелял у Новотроицкого. Вооружение боевых машин пехоты и крупнокалиберные пулеметы были применены вблизи населенного пункта Гнутово, а из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов велся огонь у Марьинки. Из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики стреляли возле Лебединского, а из автоматических станковых гранатометов – в районе Широкино и Пищевиков. Из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов велся огонь вблизи Павлополя.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российские наемники стреляли из 82 мм минометов и вооружения боевых машин пехоты – около Новолуганского, а из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи Новозвановки и Луганска.
В пресс-центре отметили, что боевики вновь возвращаются к тактике применения кочующих батарей. Так, проводя вчера тренировки дежурных минометных расчетов, враг обстрелял наши позиции в районе Новолуганского из 82 мм минометов и вблизи Авдеевки из 120 мм минометов, прикрываясь мирными жителями Доломитного, Яковлевки и Минерального. Потерь среди местного населения удалось предотвратить только благодаря принципиальной позиции Объединенных сил о запрете открывать огонь, если это может нанести ущерб нашим мирным согражданам.
"Вследствие обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 2 апреля ранения получили девять оккупантов", – рассказали в ООС.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские соглашения, ООС
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