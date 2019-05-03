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«Не советую обольщаться»: Гиркин прокомментировал смену «куратора ЛДНР»

03.05.2019 13:32
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«Не советую обольщаться»: Гиркин прокомментировал смену «куратора ЛДНР»

Экс-командир подразделений НВФ «ЛДНР» Игорь Гиркин-Стрелков на своей странице в соцсети прокомментировал информацию о том, что «куратором ЛДНР» вместо помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова якобы, назначен российский дипломат Михаил Бабич.

Обсуждая новое назначение, Гиркин отметил:

«Не советую особенно обольщаться, передает donpress.com.

Единственный „плюс“ — это еще одно свидетельство смены политики по отношению к республикам — их более не рассматривают в качестве „предмета торга и обмена“ (ибо 5 лет „минских торгов“ — о чем заранее предупреждали — „пошли коту под хвост“ — „продать/обменять на Крым“ не получилось „от слова совсем“).
И, да, пока Сурков остается помощником президента — его заранее посеянные везде и всюду „ядовитые зубы“ позволят ему и далее оказывать серьезное (а то и определяющее) влияние на ситуацию. Мы это уже не раз проходили. Да и Бабич, откровенно говоря, вовсе „не торт“…»



Теги: Россия, Донбасс, Крым, ДНР, ЛНР, Стрелков, Гиркин, Сурков, куратор, НВФ
 
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