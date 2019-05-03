- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
- "За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть07:23
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- «Посекло осколками и оторвало ногу»: в ОРЛО мужчина подорвался на мине21:00
- Жителям неподконтрольного Донбасса паспорта РФ дадут не скоро, – Тука17:33
- Выдачу жителям ОРДЛО российских паспортов Украина может использовать в своих интересах - Фесенко16:05
Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта
Сегодня утром все пункты пропуска, расположенные на линии разграничения на Донбассе, открылись согласно весеннему графику.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает donpress.com.
Так, на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
КПВВ «Майорское» — 30/50;
КПВВ «Марьинка» — 0/70;
КПВВ «Новотроицкое» — 10/40;
КПВВ «Гнутово» — 20/10.
Отметим об определенном уменьшения вчера общего пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем. Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 37 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8860 человек и 1190 транспортных средств;
«Марьинка» — 7235 человек и 1400 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 6060 человек и 1185 транспортных средств;
«Гнутово» — 3160 человек и 760 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 11 460 человек.
Теги: Донбасс, транспорт, пункты пропуска, КПВВ, очереди, ГПСУ
- Актуальная информация по блокпостам: самая большая очередь — в Горловке
- У донбасских КПВВ утром 9 марта зафиксированы небольшие очереди
- Утренняя ситуация у донбасских пунктов пропуска: сложнее всего – в районе КПВВ «Майорское»
- Ситуация в пунктах пропуска утром 09.04.2019
- Ситуация на КПВВ ОРДО: в «Еленовке» и на «Станице Луганской» пусто, на «Каргиле» нет очередей
- Ситуация на КПВВ Украины: самая маленькая очередь на «Майорске»
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Бойцы "Донбасса" на 1 км отбросили врага под Новозвановкой - "ЛНРовцы" в бою потеряли стратегические позиции07:53
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
- "За такое бы в Донецке был точно подвал": юная патриотка с Донбасса ошеломила Сеть07:23
- В «ДНР» произошла потасовка между коммунистами и «титушками»22:38
- На Луганщине будут судить боевика «ЛНР»22:12
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- В Тбилиси камера наблюдения засняла живого динозавра (ВИДЕО)09:40
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Участников «Евровидения-2019» обязали сделать "национальный" анализ крови09:05
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города