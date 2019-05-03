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Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены
В течение апреля 2019 года бойцы операции Объединенных сил на Донбассе нанесли оккупантам значительный урон.
Об этом офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
По его данным, боевики каждый день игнорировали Минские договоренности и провоцировали подразделения ОС огнем из различных видов оружия и калибров, работой диверсионных групп и огнем снайперов.
По итогам апреля в подразделениях российско-оккупационных войск в т.наз. "Л/ДНР" были ликвидированы около 90 оккупантов и около 130 оккупантов получили ранения различной степени тяжести, пишет "Штирлиц".
Небоевые потери оккупантов составили 12 человек (нарушение мер безопасности, суициды, болезнь, ДТП), и еще 18 получили ранения.
Офицер ВСУ добавил, что данные цифры могут отличаться в большую сторону в связи с постоянным сокрытием главарями боевиков и российскими военными потерь.
Кураторы из РФ предписывают систематически занижать официальное число погибших и раненых боевиков в связи с низким т.наз. "призывом на военную службу по контракту" и нежеланием в последнее время защищать т.наз. "границы республики".
Большинство боевиков, участвовавших в боевых действиях в первые годы войны, уже разочаровались идеями "русского мира" и т.н. "Новороссии" и увольняются из подразделений российско-оккупационных войск, добавил Анатолий Штефан.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
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