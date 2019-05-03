Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке

03.05.2019 07:49

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал в соцсетях фотографии неврологического отделения в горбольнице № 6. По его словам в это отделение поступает больше всего больных с различными неврологическими диагнозами, пишет ДонПресс.

«Лечение в таких отделениях может быть опасно для жизни… Со слов некоторых сотрудников: не выделяются деньги на покупку моющих средств, санитарки и медсестры собирают с пациентов денежные средства (кто сколько может), для покупки перчаток и систем для капельниц скидываются медицинским персоналом отделения», — пишет он.

Также он отметил очень плохое питание в больнице

«По поводу питания: более-мнение — чай, все остальное даже едой нельзя назвать! В палате со мной лежал один абсолютно одинокий мужчина 1939 года рождения с очень тяжелым и страшным неврологическим заболеванием, буквально не мог ничего самостоятельно делать. Его и всех пациентов кормили „супом“ и „борщом“ (на вид отличались только цветом), который не ела даже бездомная кошка… На фото — непригодные к употреблению макароны, которыми пришлось давиться дедушке», — добавляет он.