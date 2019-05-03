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Архив - Донецкая область

Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов

03.05.2019 14:11
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Прифронтовая Марьинка попала под обстрел: повреждены 6 жилых домов

Сегодня около 06:00 прифронтовая Марьинка Донецкая область попала под обстрел подразделений НВФ, в результате чего получили повреждения 6 жилых домов.

Об этом сообщили в Марьинском отделении полиции, передает donpress.com.

На данный момент известно о 6 поврежденных домов по улице Октябрьской, Героев Чернобыля и Шевченко. Осколки снаряда посекли окна, фасады домов, заборы, сельскохозяйственные помещения и даже транспортные средства. Полицейские изъяли остатки мин, упавших во двор.

Пострадавших в результате обстрелов нет. Силы местной полиции патрулируют пострадавший район для своевременного оказания необходимой помощи жителям.



Теги: Донбасс, Донецкая область, дом, Марьинка, полиция, обстрел, повреждения, мины
 
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