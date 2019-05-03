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Архив - Донецкая область

В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"

03.05.2019 12:13
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В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"

Сегодня, 3 мая, в непризнанной "ДНР" начался прием документов на получение российского гражданства.

Об этом сообщают российский СМИ, передает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, будет выдавать свои паспорта на оккупированном Донбассе принудительно. Так, говорится, что все жители непризнанной "ДНР", которые имеют псевдодокументы так называемой республики, могут подать документы на упрощенное получение российского гражданства уже 3 мая. Отмечается, что пункт приема необходимых документов будет осуществляться только в оккупированном Донецке. Также отмечается, что место регистрации в данных документах РФ будет отсутствовать, а для того чтобы получать какие-то услуги в России, необходимо будет где-то прописаться. По данным некоторых СМИ, в Ростовской области уже начали продажу как временной прописки, так и безвременной. Цена на постоянную регистрацию колеблется в пределах 50 тысяч рублей (20 500 гривен) или временную - 15 тысяч рублей в год (6000 гривен). При этом эксперты уверяют, что цены на такие услуги будут расти по мере спроса.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, цена, регистрация, документы, гражданство, паспорт, услуги, прописка, ДНР
 
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