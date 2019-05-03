- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"12:13
- Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина11:49
- Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»11:32
- Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены11:12
- Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты10:51
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- Опасно для жизни: в сети показали неврологическое отделение одной из больниц в Донецке07:49
В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"
Сегодня, 3 мая, в непризнанной "ДНР" начался прием документов на получение российского гражданства.
Об этом сообщают российский СМИ, передает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что Россия, вероятно, будет выдавать свои паспорта на оккупированном Донбассе принудительно. Так, говорится, что все жители непризнанной "ДНР", которые имеют псевдодокументы так называемой республики, могут подать документы на упрощенное получение российского гражданства уже 3 мая. Отмечается, что пункт приема необходимых документов будет осуществляться только в оккупированном Донецке. Также отмечается, что место регистрации в данных документах РФ будет отсутствовать, а для того чтобы получать какие-то услуги в России, необходимо будет где-то прописаться. По данным некоторых СМИ, в Ростовской области уже начали продажу как временной прописки, так и безвременной. Цена на постоянную регистрацию колеблется в пределах 50 тысяч рублей (20 500 гривен) или временную - 15 тысяч рублей в год (6000 гривен). При этом эксперты уверяют, что цены на такие услуги будут расти по мере спроса.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, цена, регистрация, документы, гражданство, паспорт, услуги, прописка, ДНР
- Как получить новый паспорт жителям неподконтрольного Донбасса
- В Кремле назвали еще одну причину выдачи паспортов РФ жителям ОРДЛО
- Самооборона в темном переулке. Что можно носить при себе, а от чего стоит воздержаться
- «Информация точно подтверждена»: Семен Пегов — о выдаче жителям ОРДЛО российских паспортов
- Переселенцам: Как получить ID-паспорт при достижении 14 лет
- Житель Донецка: "Дынирийцы поняли, что никакого Киева им не видать, напряжение растет, и с паспортами РФ "кинула""
- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"12:13
- Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина11:49
- Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»11:32
- Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены11:12
- Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты10:51
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- На Донбассе оккупанты стреляли по ВСУ, прикрываясь гражданскими09:31
- В Алчевске на кладбище разгромили десятки могил09:14
- Чуть не застрелили: Жители Донецка штурмуют паспортные столы в комендантский час08:39
- В "ДНР" запустили российский процесс "паспортизации Донбасса"12:13
- Как это делается в Донецке: в сети рассказали, как боевики ДНР воровали деньги Путина11:49
- Активно обсуждается смена кураторов «ЛДНР»11:32
- Офицер ВСУ назвал потери боевиков за апрель: 250 ранены и уничтожены11:12
- Боевики «ДНР» запрещают проезд наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты10:51
- Обстановка на КПВВ: На «Гнутово» меньше всего автотранспорта10:30
- На Донбассе боевики попали под ответный огонь ВСУ: девять оккупантов ранены10:12
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- В Тбилиси камера наблюдения засняла живого динозавра (ВИДЕО)09:40
- 10 фактов об инаугурации Президента Украины10:10
- «Это уже не шоу, а человеческие жизни»: соратник Москвы Бойко гневно высказался об обращении Зеленского к Путину09:48
- Астрологи составили любовный гороскоп на 3 мая08:56
- Врачи рассказали, о каких болезнях может сигнализировать повышенная потливость21:15
- В Украине запретили несколько импортных медикаментов20:15
- Гройсман рассказал, какие изменения произойдут в украинской медицине в 2019—2020 годах19:30
- Этими продуктами ни в коем случае нельзя закусывать18:38
- День Матроны 2 мая: что нельзя просить у святой17:02
- Медики подсказали, как правильно принимать антибиотики16:45
- Украину накроют сильные магнитные бури: когда ожидать14:30
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Путин подготовил для президента Зеленского два плана действий
- Украинцев предупредили о возвращении Крыма: «В ближайшее время…»
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города