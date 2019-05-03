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Войне быть: в России заговорили о начале активных боевых действий на Донбассе
Уже после начала выдачи российских паспортов на Донбассе на линии разграничения может начаться новая фаза конфликта.
Об этом в эфире пропагандистского российского канала сообщил профессор Московского государственного университета Андрей Манойло, передает "Диалог.UA".
Ранее журналист пояснил, что, еще не вступив в должность президента Украины, Владимир Зеленский стал главной головной болью президента России Путина. Так, российский профессор уверяет, что эскалация конфликта на Донбассе может начаться в любой момент, после того как Россия начнет выдачу российских паспортов на Донбассе. Он пояснил, что это делается якобы для того, чтобы боевики поняли, что "их не бросят". Манойло убежден, что новая фаза войны может начаться из любой активности на линии разграничения. Также он развил пропагандистскую теорию о том, что якобы британские военные структуры начали курировать военных на территории Украины. И вроде как британские Ми-5, Ми-6 и Foreign Office могут каким-то образом участвовать в конфликте.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, война, Владимир Зеленский, конфликт, паспорт, Англия, боевики
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- Войне быть: в России заговорили о начале активных боевых действий на Донбассе13:10
- Батальон «Донбасс-Украина» заявил о продвижении на Луганщине 12:49
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