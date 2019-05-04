Криминальное обострение, или Кто сейчас настоящий хозяин в Мариуполе

04.05.2019 16:51

Шесть дней Мариуполь тусил в ритме неформального фестиваля. Больше сотни всевозможных мероприятий на любой вкус – от массовых до элитарных. Тысячи людей на улицах. Десятки небольших молодежных компаний, поющих под гитару то тут, то там. Минимум пива, максимум кофе. Вкусная уличная еда и ухоженные парки и скверы…

Город – по крайней мере центр – жил фестивалем, Пасхой и выходными. И казалось, что это и есть новый Мариуполь. Крутой, креативный, продвинутый, смелый, веселый, способный воспринимать новое и толерировать непонятное, пишет 0629.

Многие из нас жили в такой иллюзии. Реальность постучала, когда ее совсем не ждали, аккурат на Пасху. В день, когда обычно люди умиротворенно отдыхают, в этом году произошел всплеск правонарушений.

28 апреля в поселке Мелекино мариупольские полицейские избили местного жителя, у которого снимали жилье на время праздника. Силовики напились до такого состояния, что стали справлять нужду прямо во дворе. И когда хозяин попросил их делать это в туалете, стали избивать мужчину.

В тот же день в Юрьевке произошла обратная ситуация. Здесь избили отдыхающих, приехавших из Мариуполя. Вооруженные молодчики на дорогих иномарках гоняли на большой скорости по поселку. А когда им махнули рукой, чтобы притормозили (на улице гуляли дети, и это просто опасно), они вышли из машины и стали избивать тех, кто осмелился сделать замечание. Один из нападавших взвел затвор на пистолете и пригрозил выстрелить в женщину, жену одного из пострадавших, если та не прекратит кричать. В конце концов, пострадавшие вызвали полицию и написали заявление.

Все это можно было бы списать на алкоголь и бытовуху, если бы не оружие и демонстрация своего превосходства со стороны нападавших.

«Они сказали: вы нам не ровня. Вы все равно ничего не сможете доказать. Вы понимаете вообще, с кем связываетесь?» - рассказала Наталья Л.

На самом деле, она и ее близкие хорошо понимают, с кем имеют дело. Одна из машин с нападавшими зарегистрирована на некоего Николая Ариха, которого связывают с Константином Сгарой.

Фамилия Сгара очень хорошо известна в Мариуполе, и тянется ее слава еще с 90-х, времен криминального беспредела.

Старшего брата Константина Сгары, Валерия, зарезали прямо в центре города в апреле 2011 года. Полиция так и не смогла задержать убийцу. Говорят, он скрылся в России. С убийством связывали начало криминального передела сфер влияния в городе.

Последний такой передел Мариуполь переживал в 2015-м, когда большая часть криминальной «элиты» покинула Мариуполь. И некоторые сферы бизнеса остались «без присмотра».

Тогда на какое-то время показалось, что криминальные структуры перестали влиять на процессы, происходящие в Мариуполе. По крайней мере, из органов официальной городской власти они исчезли.

Но нам, мирным жителям, видимо, так только казалось. Люди, которые привыкли решать проблемы с помощью оружия, уверены, что именно они и есть власть, что им, как и раньше, можно всё в этом городе, и что они находятся на какой-то недосягаемой для остальных высоте.

Возможно, у них есть основание так считать.

В январе этого года молодые люди расстреляли двух мужчин возле кафе «Гуси-лебеди». Виновные не покараны. Полиция открыла уголовное производство по статье 296 ч.4 – хулиганство с применением оружия.

В полиции нам сообщили, что следствие по стрельбе в "Гусях-лебедях" еще не закончено. Оно было переквалифицировано по статье 115 (покушение на убийство), и тянется уже 4 месяца.

Есть информация, что эти происшествия связаны с одними и теми же людьми.

А тем временем криминал чувствует себя в городе все более уверенно. Осталось дождаться возвращения в Мариуполь беглого Петра Иванова и нового передела сфер влияния, и будет полный «янукович».

И мы незаметно сползаем в Мариуполь, который на словах – самый безопасный город в Украине. А по факту – это город, где полиция иногда ведет себя так, как бандиты, бандиты – как власть, а сама городская власть - как ширма.

Интересно, знают ли Вадим Бойченко и Ринат Ахметов, кто сегодня настоящий хозяин в Мариуполе?