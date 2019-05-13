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Стремительный разгром "ДНР": Гиркин проговорился
Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин подтвердил, что подразделения украинской армии готовы провести стремительную операцию и в течение очень короткого времени освободить оккупированную российскими военными часть Донбасса. Об этом Гиркин заявил в прямом эфире одной из российских радиостанций.
При этом российский наемник отметил, что украинской армии потребуется несколько больше времени, чем отметил бывший командующий Ооперацией Объединенных сил Украины (ООС) Сергей Наев, назвавший срок в одни сутки.
Гиркин отмечает, что украинская армия в несколько раз превосходит в количестве боевые подразделения российских террористов.
Гиркин подчеркнул, что от военной операции Украину сдерживает возможное вмешательство российских военных, с которыми подразделения ВСУ воевать пока не готовы. Ранее ВСУ нанесли удар в районе села Калиновое Донецкой области.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, война, ДНР, ЛНР, ВСУ, Гиркин
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