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Архив - Донецкая область

В Минтруда РФ сделали заявление по пенсиям для жителей ОРДЛО

13.05.2019 15:20
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В Минтруда РФ сделали заявление по пенсиям для жителей ОРДЛО

Россия выплатит пенсии тем жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, которые зарегистрируются на российской территории. Об этом сообщил министр труда РФ Максим Топилин.

Российский чиновник отметил:

«Если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс».

Кроме того, Топилин добавил, что российский бюджет выдержит такую нагрузку:

«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений… Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, пенсии
 
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