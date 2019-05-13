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В Минтруда РФ сделали заявление по пенсиям для жителей ОРДЛО
13.05.2019 15:20
Россия выплатит пенсии тем жителям неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей, которые зарегистрируются на российской территории. Об этом сообщил министр труда РФ Максим Топилин.
Российский чиновник отметил:
«Если говорить о пенсиях, то, человек, чтобы получать пенсию, все равно должен зарегистрироваться на территории России сначала, поэтому посмотрим, как будет происходить этот процесс».
Кроме того, Топилин добавил, что российский бюджет выдержит такую нагрузку:
«Бюджет выдержит, безусловно, нет никаких сомнений… Это совершенно некритично для бюджетов Пенсионного Фонда, Фонда социального страхования».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, пенсии
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