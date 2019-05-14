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Архив - Донецкая область

Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь

14.05.2019 15:59
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Авария на "Азовстали" в Мариуполе: в конвертерном цехе разлилась сталь

Сегодня около 09.30 в конвертерном цехе комбината "Азовсталь" произошла авария.
Об этом 0629 стало известно из собственных источников.
Известно, что прогорел котел, на площади 20 квадратных метров разлилась горячая сталь.
По предварительной информации, пострадавших во время происшествия нет.
Ликвидацией последствий прогорания занимаются сотрудники ГСЧС.



Теги: Донбасс, Мариуполь, авария, конвертационный центр, Азовсталь
 
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