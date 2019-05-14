«Долго умирали»: дончане сообщили о закрытии гипермаркета «Мост» и предприятия «Лучиано»

14.05.2019 14:07

В неподконтрольном Украине Донецке закрывают кондитерское предприятие по производству кондитерских изделий «Лучиано» и гипермаркет «МОСТ» (бывший «МЕТРО»). Об этом сообщают местные жители в соцсети, пишет ДонПресс.

По словам дончан, такое решение было принято на фоне заявлений главарей «ДНР», о «развитии» ОРДО. Так, с 15 мая 2019 года закрывается гипермаркет «МОСТ» и кондитерское предприятие «Лучиано», имеющее сеть фирменных магазинов. В своих комментариях люди пишут:

«МОСТ закрывается. С 15 мая начинается распродажа товара, скидки»;

«Лучиано тоже закрываются («,

» Магазины или сама фирма перестает работать?»;

«Сама фирма»;

«Долго ж он умирал. Я заждался уже…».