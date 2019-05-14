Прилепин спрогнозировал будущее ОРДЛО

14.05.2019 12:11

Воевавший на стороне подразделений НВФ «ДНР» российский писатель Захар Прилепин высказал мнение, что в будущем Россия якобы примет в свой состав неподконтрольные Украине территории Донецкой и Луганской областей.

Так, в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, какими он видит перспективы развития «ЛДНР», он ответил:

«Они станут частью России».

Кроме того, он прокомментировал слухи, что якобы намерен написать сценарий к фильму о событиях в ОРДЛО, в котором сыграет главную роль — убитого экс-главаря «ДНР» Захарченко. Так, Прилепин отметил:

«Все это чушь какая-то. Сергей Маховиков хотел снять фильм о Донбассе, Захарченко просил меня написать сценарий. Но у меня было полно забот с батальоном, и я не стал этим заниматься, передает donpress.com.

Про то, что я хочу сыграть Захарченко, — это была шутка. Мне позвонили от Захарченко и говорят: вот тут Маховиков сидит, хочет фильм снимать про Дебальцево, сценарий нужен. Я говорю: я напишу, но, чур, Захарченко я играю. Я валял дурака».