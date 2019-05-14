В Донецке закрывается «МОСТ» и «Лучиано»

14.05.2019 08:51

Во временно оккупированном Донецке, не смотря на заявления главарей «ДНР», умирает промышленность и торговля.

Сегодня стало известно о закрытии гипермаркета «МОСТ» (бывший «МЕТРО») и кондитерского предприятия по выпуску тортов «Лучиано».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Не смотря на бодрые заявления главарей «ДНР», подконтрольных им пропагандистов и «СМИ», а также российских «СМИ» о «развитии временно оккупированного Донецка и других населенных пунктов, промышленность и торговля продолжают умирать.

Так, сегодня стало известно, что с 15 мая 2019 года закрывается гипермаркет «МОСТ», которым оккупационные «власти ДНР» пытались «заменить» разоренный «МЕТРО». В этот раз речь ведется о том, что «МОСТ» уже никогда не откроется или откроется ещё очень не скоро.

Также закрывается кондитерское предприятие «Лучиано», представляющее известный итальянский бренд и специализирующееся на выпуске тортов, пирожных и различных сладких десертов, и имеющее сеть фирменных магазинов.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Как же так? 11 мая ж так праздновали расцвет дыры?!!»,

«МОСТ закрывается. С 15 мая начинается распродажа товара, скидки»,

«У меня подружка работает, сказала, что не скоро теперь откроют. Поживем-увидим. Многие подают документы на работу в Галактику на ж/д, там открывается магазин»,

«Лучиано тоже закрываются(»,

Магазины или сама фирма перестает работать?»,

«Сама фирма»,

«Долго ж он умирал. Я заждался уже...»,

«У нас там вкусно пахло… Надеюсь поняли меня»,

«Конечно )))»,

«И Грады в 2014 там стояли...»,

«У меня во дворе они стояли тоже (((»,

«Лучано неплохо в Киеве работает»,

«Все время в дыре работали»,

«Лучано впервые попробовала студенткой в кафе на Артема в 2000м вкусные пирожные (((».