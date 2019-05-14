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В Енакиево "ДНРовцы" пытали боксера-чемпиона Золотарева, брату прострелили ногу
"Русский мир" в оккупированном Енакиево достиг своего апогея. Там был жестоко избит чемпион Европы по боксу Михаил Золотарев, а его брат получил пару пуль в ногу. О жестокой перепалке в Енакиево всплыла информация в Сети, передает "Диалог.UA".
Инцидент произошел в оккупированном Россией городе Енакиево еще 4 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Случилось все в кафе "Арцах", что совсем рядом с местным отделом "полиции" "ДНР". Некий Василий Дубинин, занимающийся охраной в местной исправительной колонии, затеял драку с боксером Золотаревым. Все быстро вышло из под контроля. В какой-то момент на помощь Дубинину пришли люди местного криминального авторитета Александра Батуры. "Ровно в 15:00 к кафе подъехали джипы и "бусы". Люди в балаклавах с автоматами и пистолетами ворвались в кафе избили Мишу, прострелили ногу его брату и избили сотрудника кафе. Михаила погрузили в багажник и увезли в неизвестное место, где еще долго избивали", - рассказал донецкий публицист Роман Манекин (экс-советник "правительства ДНР"), ссылаясь на свои источники. Он отметил, что после пыток Золотарева просто выбросили на улице. Сейчас боксер находится в больнице. Жаловаться "полиции" он категорически отказывается, так как ему поступают угрозы. Манекин уточнил, что местные силовики "крышуют" криминального авторитета Батуру. "Батура показал свою власть и то, что он в городе главный", - плачется сепаратист.
Теги: Донбасс, Енакиево, чемпион, боксер, пытки, ДНР
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