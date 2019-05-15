На окраине Донецка обстрелом повреждены 4 жилых дома

15.05.2019 22:20

Четыре жилых дома в поселках Сигнальное и Александровка, расположенных под неподконтрольным Украине Донецком повреждены в результате обстрелов. Об этом сегодня сообщил так называемый «руководитель представительства ДНР» в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Он отметил:

» В результате минометного обстрела со стороны Марьинки по направлению Александровки повреждения остекления и кровли получили три жилых дома по улицам Челюскинцев, Шевченко и Ленина».

Также, в поселке Сигнальное поврежден дом по улице Гагарина, при этом жертв среди мирного населения не зафиксировано.

Источник: https://donpress.com