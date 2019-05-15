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«Сильно стреляют на выезд из Донецка»: Макеевка, Донецк и Ясиноватая дрожат от обстрелов
Сегодня с 05:00 жители неподконтрольных Украине Макеевки, Донецка, Ясиноватой слышат мощные обстрелы из тяжелого вооружения. Об этом они сообщают в социальных сетях.
В своих комментариях пользователи отмечают, что с пяти утра члены НВФ бьют из САУ на Каргиле:
«05.26 Донецк ДФ С пяти часов лупит САУ из посадки на Каргиле. Падает все на Трудовских. Каргил сильно стреляют на выезд из Донецка»
«Донецк .7.13 Киевский проспект (Вильнюс) одиночные тяжелое с северного направления. с 5 утра развлекаются»
«Там все было, сначала из Донецка, потом наша ответка пошла»
По словам дончан боевые действия идут в районе Ясиноватой и Красного партизана, при этом пользователи слышат пулеметные и автоматные очереди:
«Если не путаю ничего, гремит Ясиноватая с 5:20»
«05:05 Кіровський р-н. З півгодини добряче гупає західний бік. Ліниво, раз чи два на декілька хвилин, але звук потужний, низький»
«Донецк 05.31 На Трудовских пол-часа назад и со шлейфами и без === 07.08 Макеевка С севера доносятся тяжелые залпы, редко, далеко, земля вздрагивает»
«Север 5.15 кк пулемет и очереди из автоматов, через 15 мин все стихло. Направление звука Ясиновка Красный партизан».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, Ясиноватая, обстрел
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