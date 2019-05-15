Силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России - эксперт

15.05.2019 21:28

Юрий Кочевенко, комментируя журналистам издания Новости Украины – From-UA слова генерал-лейтенанта Наева о реальности освобождения оккупированной части Донбасса за сутки, указал на один момент. По словам эксперта, экс-офицера стратегических коммуникаций ГШ ВСУ, сдавшись, тоже можно закончить войну в течение часа, сообщает replyua.net.



По мнению Юрия Кочевенко, прежде чем комментировать слова Наева о реальности освобождения Донбасса за сутки, необходимо понять, учитывал ли генерал-лейтенант возможное вмешательство России. Ведь войну можно закончить и за час, если сдаться противнику. Между тем силовой сценарий освобождения Донбасса предусматривает вмешательство России.



Эксперт объяснил, что формирования самопровозглашенных республик, находящиеся на линии соприкосновения, сформированы из местных жителей и «добровольцев» из РФ. С ними украинская армия действительно может справиться за сутки. Однако не стоит забывать о том, что «армейские корпуса» «республик» являются, по сути, частью ЮВО РФ. Поэтому «армии» Л/ДНР - это только лишь прикрытие российских Вооруженных сил. Освобождая Донбасс, украинские военные столкнуться с группировкой Южного военного округа РФ, и здесь уже сложно сказать, смогут ли справиться с ней ВСУ. Читайте также - «Разорвало на части»: обнародовано видео уничтожения российских наемников на Донбассе.