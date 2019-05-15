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Архив - Донецкая область

В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ

15.05.2019 21:05
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Гражданам ОРЛО, уже имеющим определенный статус на территории Российской Федерации, может быть отказано в оформлении российского гражданства по упрощенной процедуре при сокрытии этого факта. Об этом предупредили в так называемом «МВД ЛНР».

Жители неподконтрольной территории Луганщины, которые уже имеют официальные статусы, полученные в РФ, должны подавать документы на получение российского паспорта исключительно на территории России, по месту оформления ранее приобретенного статуса. Эта информация касается граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих один из нижеперечисленных статусов:

  • разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
  • вид на жительство в РФ;
  • удостоверение беженца;
  • свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
  • свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающие за рубежом

Кроме того в «ведомстве» подчеркунли:

«Обращение с заявлением о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на территории ЛНР и сокрытие информации о наличии вышеуказанных статусов на территории РФ, может повлечь за собой отказ в получении российского гражданства».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ЛНР
 
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