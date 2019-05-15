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В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ
Гражданам ОРЛО, уже имеющим определенный статус на территории Российской Федерации, может быть отказано в оформлении российского гражданства по упрощенной процедуре при сокрытии этого факта. Об этом предупредили в так называемом «МВД ЛНР».
Жители неподконтрольной территории Луганщины, которые уже имеют официальные статусы, полученные в РФ, должны подавать документы на получение российского паспорта исключительно на территории России, по месту оформления ранее приобретенного статуса. Эта информация касается граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих один из нижеперечисленных статусов:
- разрешение на временное проживание в Российской Федерации;
- вид на жительство в РФ;
- удостоверение беженца;
- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;
- свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающие за рубежом
Кроме того в «ведомстве» подчеркунли:
«Обращение с заявлением о получении гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке на территории ЛНР и сокрытие информации о наличии вышеуказанных статусов на территории РФ, может повлечь за собой отказ в получении российского гражданства».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, гражданство, паспорт, ЛНР
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