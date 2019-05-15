В «ЛНР» объяснили, кому из граждан могут отказать в выдаче паспорта РФ

15.05.2019 21:05

Гражданам ОРЛО, уже имеющим определенный статус на территории Российской Федерации, может быть отказано в оформлении российского гражданства по упрощенной процедуре при сокрытии этого факта. Об этом предупредили в так называемом «МВД ЛНР».

Жители неподконтрольной территории Луганщины, которые уже имеют официальные статусы, полученные в РФ, должны подавать документы на получение российского паспорта исключительно на территории России, по месту оформления ранее приобретенного статуса. Эта информация касается граждан Украины и лиц без гражданства, имеющих один из нижеперечисленных статусов:

разрешение на временное проживание в Российской Федерации;

вид на жительство в РФ;

удостоверение беженца;

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации;

свидетельство участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающие за рубежом

Кроме того в «ведомстве» подчеркунли: