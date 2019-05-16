Боевиков «ДНР» уличили в увеличении числа обстрелов под Горловкой и Ясиноватой

16.05.2019 14:32

Боевики «ДНР» и российские оккупанты увеличили число обстрелов под временно оккупированной Горловкой и Ясиноватой. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 14 мая 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, включая примерно 310 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (76 взрывов). Большинство нарушений режима прекращения огня, в том числе большую часть взрывов, зафиксировано в районах к северо-западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) и к западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка)».