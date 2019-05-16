«Янукович будет царем в «ДНР»: в Донецк прибыл Саша стоматолог – блогер

16.05.2019 09:00

На территорию временно оккупированного Донецка, согласно инсайдерской информации, с визитом приехал сын бывшего президента украинского государства, бежавшего в Россию, Виктора Януковича Александр. Как информирует replyua.net, об этом в своем «Твиттер» рассказал блогер под ником «Фашик Донецкий».



В сообщении блогера отмечается: «В Донецк приезжал Саша стоматолог. Он был там в конце минувшей недели вместе с бывшим главой Службы безопасности Украины Якименко. Они привезли туда полтора десятка человек – специалистов для оценки перспективных объектов инфраструктуры».



Кроме того «Фашик Донецкий» отметил, что они же оставили специалистов, чтобы посчитать и посмотреть, «где можно еще рубануть денег, что разворовали». Напоследок блогер уточнил: «Согласно слухам, после подсчетов в Кремле дадут отмашку на заход МАКО на территории временно оккупированного Донбасса, а Янукович теперь царем будет здесь, так как Российская Федерация готовит «Донецкую народную республику» к автономии в составе украинского государства». Напомним, ранее мы уже сообщали, что известный блогер из Днепра Бужанский начал интересоваться, куда делись все те люди, которые утверждали, что Виктор Янукович не отдаст власть?

Источник: https://replyua.net