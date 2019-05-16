- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
Янукович тайно посетил Украину: что ему здесь было нужно?
Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил оккупированный Донецк.
Об этом в среду, 15 мая, сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter со ссылкой на личные источники, пишет Обозреватель.
"Приезжал Саша стоматолог (так называют сына Януковича - ред.) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - написал блогер.
По его словам, Янукович-младший и Якименко оставили специалистов, чтобы они оценили и подсчитали, "где еще можно срубить денег".
Блогер утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, ибо Москва готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".
Напомним, украинский президент-беглец признан виновным в государственной измене. Однако экс-президенту Виктору Януковичу это не помешало обратиться в Окружной админсуд Киева с иском. Он требует привлечения к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина. Следовательно, судом изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда.
Очевидно, бывший президент четко мониторит ситуацию в Украине и не забывает прошлых обид. В частности, сейчас судом изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донецк, Донбасс, ДНР, Янукович, Донетчина
- Донецкие угольщики не хотят терять связи с Украиной
- В Донецке боевики объявили "охоту" на водителей с украинскими номерами: "Штрафуют и забирают машины"
- Средняя зарплата в «ДНР» не дотягивает до минимальной в Украине
- В Донецке задержали детей по подозрению в "шпионаже в пользу Украины" - Лисянский
- Первый главарь "ДНР" Бородай неожиданно прибыл в Донецк и призвал к оккупации Киева. ВИДЕО
- Пушилин: "Я не встречал такого человека, который был бы рад видеть Януковича на Донбассе"
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет