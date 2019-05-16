Янукович тайно посетил Украину: что ему здесь было нужно?

16.05.2019 15:47

Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил оккупированный Донецк.

Об этом в среду, 15 мая, сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter со ссылкой на личные источники, пишет Обозреватель.

"Приезжал Саша стоматолог (так называют сына Януковича - ред.) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - написал блогер.

По его словам, Янукович-младший и Якименко оставили специалистов, чтобы они оценили и подсчитали, "где еще можно срубить денег".

Блогер утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, ибо Москва готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Напомним, украинский президент-беглец признан виновным в государственной измене. Однако экс-президенту Виктору Януковичу это не помешало обратиться в Окружной админсуд Киева с иском. Он требует привлечения к дисциплинарной ответственности своего государственного адвоката Ивана Ангелина. Следовательно, судом изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного админсуда.

Очевидно, бывший президент четко мониторит ситуацию в Украине и не забывает прошлых обид. В частности, сейчас судом изучаются материалы иска и решается вопрос об открытии производства по делу.

Источник: https://from-ua.com