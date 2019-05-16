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«Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов
Сегодня рано утром в неподконтрольном Украине Донецке и прифронтовой Авдеевке слышны мощные звуки боевых действий. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.
Так, пользователи сообщают, что с утра в Авдеевке слышны взрывы:
«Авдеевка 09−15 Еще взрыв. Хорошо слышно»
«Авдеевка 08−12 слышно взрыв с небольшой вибрацией
08−36 просто взрыв
08−50 еще взрыв где-то»
«8:50 еще разок, аналогично первым двум! В Авдеевке довольно громко!»
Жители Киевского района Донецка также сообщают и сильных залпах. Так, на Смолянке отчетливо слышны шлейфы мощного оружия:
«Донецк, 9−15, никак не уймутся»
«Слышала пересечение Мира и Шахтостроителей, МАКНии не объявляли вроде бы»
«8.50 Смолянка. Снова звуковая волна. Тяжелое»
«Донецк 8.13 и 8.36 Смолянка. Какие-то шлейфы чего-то мощного»
«Донецк 9.33 Смолянка Снова. Сейчас террикон снесет»
«8:13 сильно что-то гупнуло. Направление север»
«8−13, не пойму, что-то бахнуло или глюки?»
«Сити одиночные бахи- не близко. С добрым утречком так сказать == Киевский проспект (Вильнюс) два тяжелых бабабха с севера. громковато так с утра».
Также, от боевых действий страдают и жители неподконтрольной Украине Макеевки:
«Третий взрыв за утро — последний раз слышал такое в 15 году (когда пионы с Цветочного били). На Гвардейке тряхнуло не слабо».
Теги: Донецк, Донбасс, война, Авдеевка, обстрел, ДНР, ЛНР
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