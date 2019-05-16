«Слышны взрывы чего-то мощного»: Авдеевка и Донецк содрогаются от утренних обстрелов

16.05.2019 11:15

Сегодня рано утром в неподконтрольном Украине Донецке и прифронтовой Авдеевке слышны мощные звуки боевых действий. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях.

Так, пользователи сообщают, что с утра в Авдеевке слышны взрывы:

«Авдеевка 09−15 Еще взрыв. Хорошо слышно» «Авдеевка 08−12 слышно взрыв с небольшой вибрацией 08−36 просто взрыв 08−50 еще взрыв где-то» «8:50 еще разок, аналогично первым двум! В Авдеевке довольно громко!»

Жители Киевского района Донецка также сообщают и сильных залпах. Так, на Смолянке отчетливо слышны шлейфы мощного оружия:

«Донецк, 9−15, никак не уймутся»

«Слышала пересечение Мира и Шахтостроителей, МАКНии не объявляли вроде бы»

«8.50 Смолянка. Снова звуковая волна. Тяжелое» «Донецк 8.13 и 8.36 Смолянка. Какие-то шлейфы чего-то мощного» «Донецк 9.33 Смолянка Снова. Сейчас террикон снесет»

«8:13 сильно что-то гупнуло. Направление север»

«8−13, не пойму, что-то бахнуло или глюки?»

«Сити одиночные бахи- не близко. С добрым утречком так сказать == Киевский проспект (Вильнюс) два тяжелых бабабха с севера. громковато так с утра».

Также, от боевых действий страдают и жители неподконтрольной Украине Макеевки: