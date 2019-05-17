Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ убит, четверо ранены

17.05.2019 12:59

За прошедшие сутки подразделения НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате боевых действий погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Члены НВФ обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Камянки, Паврополя, Богдановки, Марьинки. Кроме того, украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.

По данным украинской разведки Объединенных сил за сутки один член НВФ был уничтожены, четверо — ранены.

С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.