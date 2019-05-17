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Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ убит, четверо ранены
За прошедшие сутки подразделения НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате боевых действий погиб украинский военный и еще один получил ранения.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Члены НВФ обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Камянки, Паврополя, Богдановки, Марьинки. Кроме того, украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.
По данным украинской разведки Объединенных сил за сутки один член НВФ был уничтожены, четверо — ранены.
С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Теги: Донбасс, разведка, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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