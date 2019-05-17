Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ убит, четверо ранены

17.05.2019 12:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ убит, четверо ранены

За прошедшие сутки подразделения НВФ 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате боевых действий погиб украинский военный и еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Члены НВФ обстреливали украинских защитников из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Так, обстрелы велись вблизи Водяного, Опросного, Новотроицкого, Камянки, Паврополя, Богдановки, Марьинки. Кроме того, украинских военных обстреливали возле Золотого-4 и Новозвановки.

По данным украинской разведки Объединенных сил за сутки один член НВФ был уничтожены, четверо — ранены.

С начала текущих суток противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял украинские позиции вблизи населенного пункта Гнутово.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.



Теги: Донбасс, разведка, гибель, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх