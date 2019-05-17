Члены НВФ «ДНР» порекомендовали Зеленскому «команду юристов» для закрепления победы

17.05.2019 22:30

Член НВФ «ДНР» Евгений Тинянский на своей странице в соцсети выразил недовольство действиями новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, пишет ДонПресс.

Тинянский назвал Зеленского «абсолютным профаном в правовых вопросах украинского парламентаризма» и отметил, что Зеленскому якобы нужна поддержка народа и грамотных юристов, которых предложил экс-нардеп Украины и «создатель Новороссии» Олег Царев:

«Зеленскому нужна поддержка народа и команда грамотных весомых юристов. И тут я вспомнил недавнее интервью Царева сайту „Украина Ру“. Я даже сожалею, что это интервью вышло на ресурсе, который не существенно влияет на украинскую повестку, и для многих осталось незамеченным.

Так вот, Царев, помимо всего, обозначил и команду юристов, которые смогут закрепить победу Зеленского во всех полях.

Это Андрей Портнов, Елена Лукаш и Ренат Кузьмин».