Главарь "ДНР" Пушилин сделал показушное заявление: стало известно, кто убил Захарченко

17.05.2019 17:01

Были установлены личности людей, которые организовали убийство главаря "ДНР" Александра Захарченко. Так, новый главарь "ДНР" Денис Пушилин заявил, что им известно, как готовилась и реализовывалась операция по ликвидации Захарченко. Также "силовики" установили схему перемещения элементов взрывных устройств. Информацию передает "Диалог.UA".

По словам Пушилина, "следователи" "ДНР" установили всю цепочку лиц, которые причастны к совершению убийства Захарченко. Также он отметил, что пока что не может озвучить имена данных людей, так как не все еще задержаны. Более того, "силовики" выяснили, что якобы среди заказчиков были высокопоставленные украинцы, включая граждан других государств. Одну из групп задержали.

Также главный террорист "ДНР" отметил, что уголовное производство об убийстве Захарченко находится на особом контроле. Ранее глава Российского государства Владимир Путин заявил, что убийство Захарченко является подлым, и назвал его попыткой дестабилизировать ситуацию на Донбассе.