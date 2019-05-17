Марионетка Москвы Пушилин заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом

17.05.2019 18:52

Главарь "Донецкой народной республики" настаивает: переговоры должны проходить, учитывая "интересы граждан ДНР", и уверяет, что Донбасс хочет мира.

Денис Пушилин сделал заявление о перспективах прямых переговоров между Киевом и Донецком, передает "ДС", передает dialog.ua.

Об этом главарь "республики" сообщил в интервью российскому изданию РИА Новости. Вслед за московскими кураторами Пушилин настаивает на прямых переговорах, необходимых для легализации марионеточного правительства оккупированных территорий. "Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен. Но, конечно и безусловно, с учетом интересов граждан "ДНР" и их выбора. Сейчас же мы видели заявления, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с нами. Это деструктивно. Мы со своей стороны готовы к диалогу, но, разумеется, с учетом интересов граждан "ДНР", - считает представитель оккупационных властей региона. Между тем, в Донецке сообщали что раскрыли убийство Александра Захарченко и заявили: заказчиками являются "высокопоставленные украинцы".