- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Жизнь на линии разграничения: Жители пасут коров рядом с воронками11:20
Марионетка Москвы Пушилин заявил о готовности к прямому диалогу с Киевом
Главарь "Донецкой народной республики" настаивает: переговоры должны проходить, учитывая "интересы граждан ДНР", и уверяет, что Донбасс хочет мира.
Денис Пушилин сделал заявление о перспективах прямых переговоров между Киевом и Донецком, передает "ДС", передает dialog.ua.
Об этом главарь "республики" сообщил в интервью российскому изданию РИА Новости. Вслед за московскими кураторами Пушилин настаивает на прямых переговорах, необходимых для легализации марионеточного правительства оккупированных территорий. "Необходим диалог, чтобы наступил мир. А мир Донбассу нужен. Но, конечно и безусловно, с учетом интересов граждан "ДНР" и их выбора. Сейчас же мы видели заявления, что Киев о судьбе Донбасса собирается говорить с Россией вместо того, чтобы говорить с нами. Это деструктивно. Мы со своей стороны готовы к диалогу, но, разумеется, с учетом интересов граждан "ДНР", - считает представитель оккупационных властей региона. Между тем, в Донецке сообщали что раскрыли убийство Александра Захарченко и заявили: заказчиками являются "высокопоставленные украинцы".
Теги: Украина, Россия, Донецк, Донбасс, Киев, переговоры, ДНР, Пушилин, Захарченко, диалог
- Первый главарь "ДНР" Бородай неожиданно прибыл в Донецк и призвал к оккупации Киева. ВИДЕО
- В «ДНР» рассказали о ликвидации подразделений «оперативников» при «миндоходов»
- В Донецке первый резонансный арест после смены главаря "ДНР": на подвал брошен главврач наркологии "ДНР" Цыба
- Россия "убрала" зампредседателя "совмина ДНР" Мартынова - и это очень плохой сигнал для Пушилина
- Российские наемники срочно бегут из Донецка в РФ: боевики рассказали, почему больше не могут оставаться в "ДНР"
- "Экс-министра" образования "ДНР" выдворяют из России, въезд в Донецк тоже запрещен
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Под Мариуполем отремонтируют дорогу в курортные поселки22:45
- Пушилин и Пасечник встретились в Москве с новым куратором «ЛДНР»20:20
- Наблюдатели СММ уточнили, где чаще всего стреляют в Донецкой области17:37
- Донетчина: Где чаще всего регистрируются переселенцы16:37
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Новая первая леди Украины завела страницу в Instagram17:15
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Как выбрать солнцезащитные очки20:03
- Вплоть до летального исхода: чем опасны ушные палочки19:25
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет
- В Украине запретили популярное обезболивающее
- Пророчества астролога на 2019 год сбываются одно за другим: детали поражают