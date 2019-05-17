Наемника Змея настигла кара: боевики "ДНР" ошеломлены смертью террориста из Саратова

17.05.2019 18:10

Наемник был из России, служил в одном из бандформирований донецких боевиков.

Террориста по кличке Змей не стало 13 мая, о чем в Facebook сообщил украинский офицер Анатолий Штефан (Штирлиц), передает "Диалог.UA".

Анатолий Пономарев родился 29 марта в 1975 году, приехал воевать на Донбасс из Саратова.

""200-я" бригада пополнилась очередным бойцом – Пономарев "Змей/ДШБ" Анатолий из города Саратов. 1-я ОМСБр "Спарта"", – прокомментировал украинский офицер. Также о Змее известно, что служил он в в/ч 08801 в звании рядовой.

Из сообщений в соцсетях от друзей умершего боевика стало известно, что террориста умер из-за проблем с сердцем. По еще одной версии, оккупант умер вследствие неосторожного обращения с оружием.