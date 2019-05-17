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Оккупационные «власти ДНР» обязывают предпринимателей делать закупки у одного «поставщика»
Оккупационные власти «ДНР» пытаются заставить предпринимателей делать закупки у «одного поставщика», а также «растаможить в ДНР» товар, закупленный до войны.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Предприниматели, оставшиеся на временно оккупированных территориях Донецкой области испытывают постоянное давление со стороны оккупационных «властей ДНР». помимо того, что предпринимателям запрещают торговать товарами украинского производства, облагают штрафами и поборами, их пытаются заставить делать закупки только «одного поставщика». При этом, оказывается, что предлагаемый товар сомнительного качества.
Также предпринимателей заставляют «растаможить в ДНР» товары, которые были закуплены задолго до войны и остались на складах и в магазинах. За «растаможку» люди должны будут заплатить 20% от стоимости товара.
«Вчера в миндоходов ДНР собирали всех предпринимателей. У властей есть мысль чтобы торговцы закупались товаром у одного поставщика на оптовой базе. Все на дыбы. Будут жители республики ходить в одинаковом судя по всему. Вообще там много было интересных моментов»,
«Кстати от миндоходов сидели какие то левые люди, которые на любые вопросы отвечали «Мы доведем министру». Тот так и не пришел, хотя люди приехали и из Горловки и Макеевки. Народ завил «Сейчас столом хуже чем при Азарове. Верните Азарова:))»,
«Хотят чтобы торговцы заплатили 20% растаможки сейчас, даже за тот товар что был закуплен до войны. Народ в а… е. Засыпали своими претензиями министерских. Те обещали дать ответ сегодня через сайт»,
«Еще момент. Один торговец закупил в Ростове джинсы по 600 руб. Завез официально по документам. Тут требуют фото товара у контрагента. Тот прислал. Налоговая берет это фото, пробивает по базе и требует налог с 3000р. Да это китайская подделка! …! Короче, кино».
Теги: Донбасс, бизнес, штраф, товар, растаможивание, ДНР, предприниматели
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