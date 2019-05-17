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Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
На раздачу паспортов РФ жителям оккупированного Донбасса потребуется очень много времени. Речь о как минимум 10 годах. О новой проблеме с паспортами РФ для жителей "ЛНР" рассказал в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Казанский обратил внимание на недавнее заявление главаря "ЛНР" Леонида Пасечника. Он признал существование квоты на выдачу паспортов РФ в "республике" - не более 500 аусвайсов в день. "Такими темпами, при населении "ЛНР" в 1,5 млн, всеобщая паспортизация неподконтрольных районов Луганской области займет около 10 лет", - подсчитал журналист.
Новость подтвердил и депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук. Но он уточнил, что с паспортами РФ все намного печальнее, чем кажется на первый взгляд. "Да, по информации группы ИС, желающих (получить паспорт РФ - ред.) хватает. Но вот реально на сегодняшний день "миграционные органы ЛНР" приняли необходимый пакет документов лишь у чуть более, чем 100 человек (кроме первых лиц и приближенных, которые это сделали в марте этого года). Чем это вызвано, жителям ОРЛО предоставляют догадываться самим", - поделился информацией депутат.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, паспорт, ДНР, ЛНР
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