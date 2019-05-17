Под Авдеевкой серьезное обострение - по позициям ВСУ бьют с трех сторон

17.05.2019 21:29

У Авдеевки заметное обострение: террористы усилили обстрелы. Фиксируется также активизация вражеских диверсантов. Об эскалации под Авдеевкой передает "Диалог.UA".

Позиции под Авдеевкой надежно удерживает легендарная 93-я ОМБр "Холодный яр". В последнее время ее бойцы начали фиксировать усиление активности террористов. Так, диверсанты "ДНР" стали частыми гостями бойцов ООС. "Лезут. Видим их ночью через телевизор, как они по дороге бегают. Тогда приходится защищаться", - рассказал военнослужащий Давид. За 5 лет войны бойцы ООС научились эффективно пресекать подобную активность врага - ему не дают ни шанса. Кроме того, не утихают обстрелы позиций ВСУ под Авдеевкой. Враг наносит удары аж с трех сторон. При этом применяется и запрещенная "Минском" тяжелая артиллерия. Военным приходится быть настороже и днем и ночью. "Позиция с трех сторон простреливается. Сказать, откуда может прилететь, нельзя", - сообщил военнослужащий Олег.