Пушилин провел перестановки в «правительстве»

17.05.2019 09:08

В ОРДО освобожден от «должности зампредседателя правительства ДНР» Игорь Мартынов и он же назначен на «пост советника главаря республики» Дениса Пушилина.

Соответствующие «указы» опубликованы на официальном сайте Пушилина, передает donpress.com.

Так, в тексте «документа» сказано:

«Освободить от должности заместителя председателя Правительства Донецкой Народной Республики Мартынова Игоря Юрьевича».

Следующим «указом» — № 144 — Пушилин назначил Мартынова своим «советником».