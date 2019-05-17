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Архив - Донецкая область

Пушилин провел перестановки в «правительстве»

17.05.2019 09:08
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Пушилин провел перестановки в «правительстве»

В ОРДО освобожден от «должности зампредседателя правительства ДНР» Игорь Мартынов и он же назначен на «пост советника главаря республики» Дениса Пушилина.

Соответствующие «указы» опубликованы на официальном сайте Пушилина, передает donpress.com.

Так, в тексте «документа» сказано:

«Освободить от должности заместителя председателя Правительства Донецкой Народной Республики Мартынова Игоря Юрьевича».

Следующим «указом» — № 144 — Пушилин назначил Мартынова своим «советником».



Теги: Донбасс, указ, правительство, советник, ДНР, Пушилин, должность, соцсети
 
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