Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко

17.05.2019 13:55

Главарь «ДНР» Денис Пушилин заявил, что «силовые структуры республики» якобы установили организаторов, исполнителей и заказчиков убийства экс-главы ОРДО Александра Захарченко. Об этом сообщают российские СМИ, пишет ДонПресс

Так Пушилин отметил:

» В ходе следственных действий установлена вся цепочка причастных лиц к убийству Александра Захаренко, включая организаторов, исполнителей, заказчиков».

По словам Пушилина, главари ОРДО узнали схему операции в плане ее подготовки и реализации. Он уточнил, что следствие установило, как «инструктировали исполнителей убийства». В то же время, называть конкретные фамилии Пушилин не стал, отметив, что «еще не все фигуранты дела задержаны».