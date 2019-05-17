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Ситуация на Донбассе: боевики устроили 13 обстрелов и получили жесткий ответ
За сутки 16 мая в зоне операции Объединенных сил на Донбассе оккупанты устроили 13 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины, в результате которых один украинский боец погиб и еще один получил ранения.
Как сообщили в пресс-службе штаба ООС, на протяжении суток боевики вели огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты устроили 11 обстрелов:
- из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе села Водяное;
- из минометов калибра 120 мм возле населенного пункта Опытное;
- трижды из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся огонь у Новотроицкого;
- из вооружения боевых машин пехоты и автоматических станковых гранатометов возле Каменки;
- дважды из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции ВСУ у населенного пункта Павлополь;
- из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия возле села Богдановка;
- дважды из стрелкового оружия в районе города Марьинка.
В зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских воинов были обстреляны дважды:
- из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Золотое-4;
- из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов возле населенного пункта Новозвановка.
На каждый обстрел боевиков наши воины давали адекватный ответ, которым был уничтожен один боевик и еще четверо получили ранения.
Отметим, что ранее бывший командующий операцией Объединенных генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал,сколько освобождено территорий с начала ООС. По его словам, с 1 мая 2018 года, освободили около 24 квадратных километров территории Донбасса.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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