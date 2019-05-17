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Ситуация в пунктах пропуска утром 17 мая: Проезда ожидали 320 авто
Сегодня утром, 17 мая, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, пишут Донецкие новости.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 16 мая линию разграничения через КПВВ пересекли 47,5 тыс. человек и 5,3 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 11260 человек и 1225 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 10095 человек и 1670 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 8625 человек и 1410 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 4735 человек и 1015 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 12745 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 320 транспортных средств:
КПВВ «Майорское» – 30/60;
КПВВ «Марьинка» – 30/80;
КПВВ «Новотроицкое» – 20/40;
КПВВ «Гнутово» – 40/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
Dimitrios: «5:19. "Каргилл" уже на мосту, льгота – половина от общей очереди».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
Serge: «5:26. Еленовка, очередь за третьим туалетом. Льготы практически столько же»;
Nataliya: «8:26. Еленовка. Выезд 4 туалет, въезд почти свободен».
КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):
Vladimir: «8:12. Октябрь в Мариуполь. Очередь в селе на 8:00».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
Теги: Донбасс, автомобиль, КПВВ, очереди
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