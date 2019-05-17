Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Горловке загорелось авто с пассажирами

17.05.2019 16:24
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Горловке загорелось авто с пассажирами

Сотрудники так называемых «МВД и МЧС ДНР» в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области спасли из горящего автомобиля троих мужчин, один из которых был госпитализирован с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», пишет ДонПресс.
В «ведомстве» уточнили:
«Наряд полиции, патрулировавший улицы города, заметил автомобиль, который после столкновения с железобетонной опорой уличного освещения начал дымиться и загорелся. Двоих пассажиров правоохранители достали из машины до приезда МЧС, а водителя автомобиля зажало деформированными элементами транспортного средства. Ликвидировав возгорание автомобиля, при помощи гидравлического инструмента вызванный наряд ГПСО г. Горловка деблокировал мужчину. С ожогами конечности, грудной клетки и брюшной стенки пострадавшего передали работникам скорой помощи».
Отмечается, что пострадавшие находились в нетрезвом виде.



Теги: Донбасс, Горловка, авто, пассажиры, ДТП, возгорание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх