В Горловке загорелось авто с пассажирами

17.05.2019 16:24

Сотрудники так называемых «МВД и МЧС ДНР» в неподконтрольной Украине Горловке Донецкой области спасли из горящего автомобиля троих мужчин, один из которых был госпитализирован с ожогами. Об этом сообщили в пресс-службе так называемого «МВД ДНР», пишет ДонПресс.

В «ведомстве» уточнили:

«Наряд полиции, патрулировавший улицы города, заметил автомобиль, который после столкновения с железобетонной опорой уличного освещения начал дымиться и загорелся. Двоих пассажиров правоохранители достали из машины до приезда МЧС, а водителя автомобиля зажало деформированными элементами транспортного средства. Ликвидировав возгорание автомобиля, при помощи гидравлического инструмента вызванный наряд ГПСО г. Горловка деблокировал мужчину. С ожогами конечности, грудной клетки и брюшной стенки пострадавшего передали работникам скорой помощи».

Отмечается, что пострадавшие находились в нетрезвом виде.